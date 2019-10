Cecilia Rodriguez mostra il seno ai paparazzi che la seguono, con lei Ignazio

Cecilia Rodriguez mostra il seno ai paparazzi che la seguono

Cecilia Rodriguez è costantemente seguita dai paparazzi, esattamente come la sorella Belen Rodriguez. Per sorprendere i fotografi, ha adottato una tecnica davvero particolare, che sta facendo il giro del web. La modella argentina ha infatti mostrato il seno ai paparazzi appostati fuori da un negozio in cui lei stava facendo shopping.

Cecilia Rodriguez mostra il seno ai paparazzi. FOTO

Era in un negozio a fare shopping in compagnia del fidanzato Ignazio Moser, quando Cecilia Rodriguez si è accorta della presenza dei paparazzi che, attraverso il vetro, scattavano foto su foto. La bellissima modella ha deciso di sorprenderli in modo del tutto inaspettato. Si è girata verso di loro, ha spostato il risvolto del blazer che stava provando e ha mostrato il seno nudo. Cecilia non si è fermata al gesto, ma ha anche aggiunto alla posa un’espressione divertita.

Cecilia Rodriguez mostra il seno, Belen si infuria

Sono in molti ad aver sottolineato la differenza tra la reazione sorprendente e giocosa di Cecilia con quelle della sorella Belen di fronte ai paparazzi. Sono numerose le lamentele della moglie di Stefano De Martino che si vede costantemente assediata dai fan. Proprio negli ultimi giorni ha iniziato a girare un video in cui si nota Belen veramente indispettita dalla presenza dei paparazzi. Nel filmato però si vedono numerosissimi flash delle foto scattate incessantemente dai fotografi che cercano anche di provocarla in modo fastidioso.

Cecilia Rodriguez sembra ormai aver preso con filosofia la presenza fissa dei paparazzi, reagendo a sorpresa con una mossa che nessuno si sarebbe aspettato.

Cecilia Rodriguez fidanzata con Ignazio Moser: la storia d’amore va a gonfie vele

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ormai fidanzati da due anni, da quando si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip. Appaiono sempre felici insieme e non si separano mai. La modella aveva dichiarato più volte di non sopportare la gelosia dell’ex fidanzato Francesco Monte. Sembra ora che il problema non si ponga con Moser.

Anche Monte è attualmente fidanzato. Dopo una breve relazione con Giulia Salemi, sembra aver ritrovato l’amore con la bellissima modella pugliese Isabella De Candia.