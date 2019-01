Celentano, giallo Adrian: il Molleggiato resta ma addio a Hunziker e Teocoli

Lo show Adrian si fa, e Adriano Celentano ne resta protagonista indiscusso. Erano in effetti girate voci date per sicure, secondo le quali il Molleggiato avrebbe dato forfait all'ultimo momento abbandonando lo spettacolo che dovrebbe corredare la messa in onda della serie animata con protagonista il Ragazzo della Via Gluck, le cui prime puntate sono previste per il 21 e 22 gennaio prossimi venturi.

L'allarme è rientrato, e pare che Celentano sia stato avvistato intento a fare le prove dello show assieme ad Ambra e Nino Frassica. Un abbandono della fantasmagorica produzione, però, anzi due, ve ne sono stati. Parliamo di Michelle Hunziker e Teo Teocoli, che avrebbero dovuto presenziare sul palco accanto al Molleggiato e che, invece, a quanto pare, hanno rinunciato all'ultimo momento.

Al posto loro, per l'appunto, i suddetti Ambra e Nino Frassica, ingaggiati per sostituire le due vedette in fuga. Insomma, nel backstage di Adrian si passa di giallo in giallo e di mistero in mistero, e l'atmosfera che pervade l'ambiziosa serie animata è sempre più infuocata. La migliore delle pubblicità possibili per l'attesissima ultima fatica del cantautore più "rock" d'Italia.