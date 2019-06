Celine Dion, Michael Bublè, The Blues Brothers... Tutti pazzi per Tony Renis

Capita spesso di vedere, nei cinema americani che da decenni proiettano ininterrottamente il cult di John Landis The Blues Brothers, spettatori mettersi a cantare Quando Quando Quando durante la scena del piano bar nel quale i Murph & The Magic Tones la intonano in un buffissimo italiano.

La presenza in una delle colonne sonore cinematografiche più vendute di tutti i tempi è solo uno degli innumerevoli omaggi resi alla canzone del nostro Tony Renis, fin dalla pubblicazione del brano nel lontano 1962. Dopo quasi sessant'anni, Quando Quando Quando è ancora un pezzo gettonatissimo nelle radio di tutto il mondo, e la si può ascoltare a Berlino nell'interpretazione di Caterina Valente, a Londra in quella di Engelbert Humperdinck, nelle lounge degli hotel di lusso di Beverly Hills e nelle lussuose case di Monterey ripresa dalle voci di Michael Bublè e Nelly Furtado o di Fergie dei Black Eyed Peas, e perfino a Hanoi nella versione in lingua vietnamita.

Gioiellino delle stazioni radiofoniche specializzate in evergreen, la canzone di Tony Renis impazza in special modo nel periodo estivo, dilagando anche sui palchi di feste, matrimoni, ricevimenti dall'Islanda a Rio De Janeiro, anche più della stessa - e meno ballabile - Nel Blu Dipinto Di Blu di Domenico Modugno, che le contende il primato di canzone italiana più nota e venduta a livello internazionale.

Pochi sanno che il successo di Tony ebbe un follow up qualche anno dopo con Grande, Grande, Grande, sempre scritta da lui e che Mina portò al successo, poi ripresa da una miriade di cantanti come Shirley Bassey, Mireille Mathieu, Nana Moskouri e last but not least Celine Dion.

Vincitore di un Golden Globe e forte di una candidatura all'Oscar per The Prayer, il buon Elio Cesari (questo il vero nome di Tony) da Milano, accompagnato dall'amata moglie, l'étoile Elettra Morini, si divide oggi tra il nostro Paese e gli Stati Uniti, dov'è ospite celebrato alle feste hollywoodiane e conteso trasversalmente alle convention di Repubblicani e Democratici, sempre impegnato in nuovi progetti e nel lancio di nuove carriere.

Mentre si avvia a essere, come da molti anni a questa parte, uno dei protagonisti principali dell'estate internazionale, facendo ballare diverse generazioni di villeggianti in ogni angolo del mondo, Tony Renis si appresta a essere celebrato da Techetechetè su Rai1. Il programma antologico ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio ha infatti in serbo fra qualche settimana una puntata speciale in prima serata dedicata a Tony e al suo "rivale" Domenico Modugno.

Nell'attesa dell'evento, mentre guidiamo costeggiando la mitologica Croisette di Cannes e radio Nostalgie trasmette Quando Quando Quando, ci sentiamo orgogliosi di questo grande italiano che ha conquistato il mondo e per il quale il mondo continua a impazzire da quasi sessant'anni.