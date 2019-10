Charlie’s Angels arriva la colonna sonora del film. Con Arianna Grande e..

ESCE DOMANI, VENERDÌ 1 NOVEMBRE,

CHARLIE’S ANGELS

(ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK)

https://isl.lnk.to/charliesangelsost

DISPONIBILE NEI DIGITAL STORE E DALL’8 NOVEMBRE NEI NEGOZI IN FORMATO FISICO

LA TRACKLIST INCLUDE QUATTRO NUOVI BRANI

DI ARIANA GRANDE

DA DOMANI FUORI IL SINGOLO

BAD TO YOU

di ARIANA GRANDE, NORMANI E NICKI MINAJ

Per ascoltare “Bad To You”: https://isl.lnk.to/badforyou

Da domani, venerdì 1 novembre, è disponibile in digitale “Charlie’s Angels OST”, la colonna sonora ufficiale di “Charlie’s Angels”, uno dei film più attesi di quest’anno, in tutti i negozi in formato fisico da venerdì 8 novembre. La tracklist, impreziosita dalla collaborazione di numerose stelle della musica, tra cui Anitta e Danielle Bradbery, meglio conosciuta come Donna Summer, contiene quattro nuove canzoni di Ariana Grande, co-produttrice del film e vincitrice indiscussa degli ultimi Grammy Awards. I brani da lei scritti sono “Nobody” feat. Chaka Khan, “Got Her Own” feat. Victoria Monét, “How I Look On You” e “Bad To You” feat. Normani e Nicki Minaj, singolo in uscita domani contemporaneamente alla pubblicazione della colonna sonora. Dall’album è stato estratto anche il brano “Pantera” di Anitta, brano caratterizzato da una musica latina che mette in evidenza la voce sensuale della superstar brasiliana.

“Don’t Call Me Angel” ha riscosso un enorme successo subito dopo l’uscita (13 settembre 2019), generando in poco tempo oltre 110 milioni di stream su Spotify e più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il singolo è stato apprezzato anche dalla critica nazionale e internazionale ed è stato descritto da People come “here to slay”, da Entertainment Weekly come un “kick ass” e dal New York Times come “a feminine renunciation of the very conceit of women as angels”.

Il film “Charlie’s Angels”, sarà nelle sale negli Stati Uniti il 15 novembre 2019, e in Italia il 9 gennaio 2020.

Qui la tracklist dell’album “Charlie’s Angels OST”

How It's Done – Kash Doll, Kim Petras, ALMA, Stefflon Don Bad To You – Ariana Grande, Normani, Nicki Minaj Don't Call Me Angel (Charlie's Angels) – Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey Eyes Off You – M-22, Arlissa, Kiana Ledé Bad Girls (Gigamesh Remix) - Donna Summer Nobody – Ariana Grande, Chaka Khan Pantera – Anitta How I Look On You - Ariana Grande Blackout – Danielle Bradbery Got Her Own - Ariana Grande, Victoria Monét Charlie's Angels Theme (Black Caviar Remix) – Jack Elliott, Allyn Ferguson

ABOUT CHARLIE’S ANGELS

La regista Elizabeth Banks prende le redini della nuova generazione di Charlie’s Angels senza paura. Nella versione audace di Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, ed Ella Balinska stanno lavorando per il misterioso Charles Townsend, la cui Agenzia investigative e di sicurezza si è espansa a livello internazionale. Con le donne più intelligenti, coraggiose e altamente qualificate del mondo, ovunque ora ci sono squadre di angeli guidate da più Bosley che svolgono I lavori più difficili e pericolosi. La sceneggiatura è di Elizabeth Banks da una storia Evan Spiliotopoulos e David Auburn.

Diretto da Elizabeth Banks. Sceneggiatura di Elizabeth Banks. Storia di Evan Spiliotopoulos e David Auburn. Prodotto da Doug Belgrad, Elizabeth Cantillon, Max Handelman ed Elizabeth Banks. Executive Producers sono Matthew Hirsch, Leonard Goldberg, Drew Barrymore e Nancy Juvonen. Il film vede la partecipazione di Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo e Patrick Stewart.

Qui il trailer italiano del film: https://www.youtube.com/watch?v=9lAtFY-T0SE&feature=youtu.be