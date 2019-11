Charlize Theron, champagne seduta sul water: lo scatto diventa virale

Charlize Theron seduta sul water beve un calice di champagne. Lo scatto postato su Instagram sta facendo discutere. L'attrice si è fatta immortalare in un elegantissimo abito da sera di tulle bianco, poco prima di recarsi ai Glamour Women Of The Year Awards a New York City. Eccola con un calice di champagne seduta sul Wc del lussuoso bagno: scatto che ha immediatamente ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti. Dividendo il pubblico. Alcuni hanno criticato la posa non proprio elegante, altri hanno la foto che rompe gli schemi.