Checco Zalone e Paolo Virzì firmano insieme "Tolo Tolo"

Grande attesa per il nuovo film di Checco Zalone ambientato tra Italia e Africa, sarà il primo firmato dall'attore come regista.

Il film inizialmente doveva uscire il 25 dicembre 2019, ma è slittato per lasciare un po’ di tempo al nuovo film di Ficarra e Picone in uscita il 12 dicembre.

Le prime scene, pubblicate in anteprima, da Chi hanno già suscitato polemiche: nel video il comico sembra prendere in giro un gruppo di extracomunitari facendoli cantare e suonare sotto le sue finestre, cosa che ha rinfocolato le accuse, già rivoltegli in passato, di banalizzare questioni come discriminazione e razzismo.

Ma questo è lo stile di Zalone, che ama prendersi gioco del politicamente corretto e dei luoghi comuni senza offendere nessuno.

Di certo si sa che alla sceneggiatura ha collaborato Paolo Virzì.

La produzione è come sempre di Pietro Valsecchi con la sua Taodue. “Tolo Tolo” è il saluto che un bimbo africano rivolge al protagonista incontrandolo per la prima volta.

Le comparse africane sarebbero state reclutate da centri di accoglienza della capitale.

Sono almeno due i nuovi brani scritti da Zalone per il film.

Per il resto, appuntamento con l'anno nuovo.