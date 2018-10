Chef’s line – Sfida il ristorante al via su Cielo

La cucina internazionale è di casa su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) con Chef’s Line – Sfida il ristorante, il cooking show australiano in onda, in prima tv, dal 12 ottobre, ogni venerdì, alle ore 15.00. Chef’s line – Sfida il ristorante è uno dei programmi più apprezzati in Australia e dal 12 ottobre anche il pubblico italiano potrà apprezzare il programma che ha alzato l’asticella della cucina amatoriale. Chef amatoriali ma con un grande talento sfideranno professionisti del settore, come sous chef e chef, poco importa che la cucina sia africana, vietnamita o turca.

Il livello si alzerà di puntata in puntata e il terreno di sfida saranno le cucine di diversi Paesi, che dovranno essere interpretate in chiave moderna, creando piatti perfetti. A giudicare i piatti e la loro preparazione ci saranno l’executive chef Dan Hong, la food writer Melissa Leong e il rinomato chef Mark Olive. Dan Hong è uno dei più conosciuti chef australiani e ha iniziato la sua carriera a Sidney, nella catena di ristoranti vietnamiti della sua famiglia. Ha poi lavorato nelle cucine dei più importanti ristoranti della città prima di viaggiare e perfezionare la sua tecnica culinaria. Melissa Leong è, invece, appassionata di cibo e viaggi e scrive per numerose riviste di settore australiane. Ha recentemente pubblicato un libro di cucina diventato in breve tempo un best-seller. Mark Olive, conosciuto come "The black Olive", è uno dei più amati chef dell'Australia, apprezzato soprattutto per la sua straordinaria capacità di saper combinare le più raffinate tecniche della cucina europea con quelle degli indigeni australiani.

Nei primi due episodi i concorrenti si sfidano a colpi di fornelli nelle specialità tipiche della cucina vietnamita, per poi passare successivamente alla cucina africana, italiana, cinese, greca, indiana, libanese…Un modo originale per fare il giro del mondo restando comodamente seduti!

Di seguito il calendario completo della programmazione di Chef’s Line – Sfida il ristorante in onda su Cielo,

dal 12 ottobre, ogni venerdì, alle ore 15.00