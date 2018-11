Per festeggiare i vent’anni dalla nascita del format originale inglese ‘Who wants to be a millionaire?’, prossimamente torna con quattro puntate evento, in prima serata, su Canale 5, ‘Chi vuol essere milionario?’, condotto da Gerry Scotti.

Per poter partecipare ai casting del quiz cult e tentare la scalata al milione di euro, i potenziali concorrenti, maggiorenni, possono scrivere acasting.milionario@mediaset.it