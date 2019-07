Chiara Ferragni, docu-film sulla sua vita sbarca al Festival di Venezia

Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni sbarca al Festival di Venezia. "Sto piangendo per la gioia Non posso essere più felice del fatto che anche voi lo possiate vedere!", ha scritto sul suo profilo Instagram. "Chiara Ferragni - Unposted" è il titolo del docu-film che "rivela il suo punto di vista, intimamente e diversamente da come solitamente lo condivide attraverso i social, affrontando argomenti mai trattati prima e che sveleranno una Chiara Ferragni mai vista fino ad oggi". La Ferragni ha anche voluto ringraziare pubblicamente Elisa Amoruso, regista del documentario, con cui si è creata "fin da subito una vera e propria 'alchimia'”.