Chiara Ferragni e Fedez si sposano. Fedez si inginocchia in concerto e la Ferragni... VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez si sposano. Notizia bomba sulla coppia più glamour del momento che arriva proprio in diretta dai social nella notte. Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni di sposarlo durante il concerto sul palco dell’Arena di Verona, nella notte della vigilia del compleanno della Ferragni, il 7 maggio, proprio come fosse un regalo. Fedez smette di cantare e si inginocchia davanti a lei. "Non servono anelli che ci tengono insieme. Ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì". Lungo bacio e Chiara Ferragni che annuisce... yes, yes. Chiara Ferragni e Fedez pronti per andare all'altare.

E sui social sono subito comparsi gli auguri degli amici, vip e non, da tutto il mondo



