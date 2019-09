Chiara Ferragni in mutande a Venezia con Fedez:“L’uccellaccio e la carciofara"

Chiara Ferragni in mutande a Venezia: l’outfit non piace, pioggia di insulti

Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti di una passeggiata a Portofino con Fedez, scatti che non sono passati inosservati. L’abito trasparente che indossava l’influencer non nascondeva, anzi evidenziava le mutande. L’influencer ed il marito Fedez hanno ricevuto una pioggia di insulti.

Chiara Ferragni in mutande a Portofino con Fedez: insulti per la mancanza di pudore e di gusto

Chiara Ferragni questa volta non ha ottenuto l’approvazione dei fan. Nota come regina dello stile, l’influencer è stata pesantemente criticata per l’outfit indossato a Portofino, ad un anno dal matrimonio. La trasparenza dell'abito della Ferragni mette in risalto un top nero e le mutandine brasiliane. Le critiche principali riguardano la mancanza di pudore e di gusto ed il portamento giudicato come quello di un “camionista”.

Chiara Ferragni in mutande con Fedez: “L’uccellaccio e la carciofara”

“Da dietro sembrate tonino l’ucellaro e Luisa la carciofara” ha commentato un utente, mostrando il suo disappunto per l’outfit scelto dai Ferragnez. “Quando i soldi non comprano la felicità ma neanche dei vestiti decenti” ha scritto un altro e poi ancora “A volte hai un portamento da camionista”.

Non sono mancati dunque gli insulti, ma ad attirare l’attenzione dei fan non è stato solo il lato B della Ferragni. In molti hanno infatti notato l’espressione cupa di Fedez, commentando: “Ma perché fedez stava così intossicato?”.