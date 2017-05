Chris Cornell morto. Musica, Soundgarden e Audioslave in lutto



Chris CORNELL, leader della band americana Soundgarden, è morto all'età di 52 anni a Detroit, come ha confermato alla dpa il portavoce del musicista, Brian Bumbery.



Chris Cornell morto. Musica, Soundgarden e Audioslave in lutto. Cause della morte ignota



Restano ignote, al momento, le cause del decesso di Chris Cornell. La band si trovava nella città americana per una tappa del loro tour. Secondo quanto ha riferito il portavoce del cantante, la moglie di CORNELL, Vicky, e la sua famiglia sono sconvolti dalla "morte improvvisa e inaspettata" di Chris e sono in stretto contatto con il medico legale incaricato di stabilire la causa della morte.



Chris Cornell morto. Musica, Soundgarden e Audioslave in lutto. Fondatore del movimento grunge



CORNELL è stato uno dei fondatori del movimento grunge negli anni '90. Tra le canzoni che hanno contribuito al successo della band si ricorda 'Black Hole Sun', brano del 1994.



Chris Cornell morto. Musica, Soundgarden e Audioslave in lutto. La carriera



Nato a Seattle, Christopher John Boyle fu uno dei capostipiti del movimento grunge, che innovò profondamente il rock statunitense negli anni '90. Nel 1984 fondò i Soundgarden, che assieme a Nirvana, Alice In Chains e Pearl Jam, divennero uno dei gruppi cardine del filone. I Soundgarden avevano però uno stile più simile ll'hard rock dei Led Zeppelin che al rock classico degli anni '60 e '70. Dopo il primo album "Ultramega Ok" del 1988, "Superunknown" nel 1994 divenne l'album più venduto della band grazie al traino di singoli di grande successo come "Black Hole Sun" e "Fell on black days". I Soundgarden si sciolsero nel 1997 e nel 2011 Cornell fondò nel 2001. Nel 2010 arrivò la reunion dei Soundgarden, che fruttò un nuovo album, "King Animal".