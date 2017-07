Christie Brinkley milf da sballo: a 63 anni la top è più sexy che mai - FOTO

Christie Brinkley, negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, è stata una delle modelle più pagate e fotografate d'America. Nata nel 1954 a Monroe nel Michigan, bionda, occhi chiari, fisico prorompente, gambe da urlo, la Brinkley si contendeva le copertine delle riviste di moda con la bruna e androgina Janice Dickinson (che non ha retto altrettanto bene alle inclemenze del tempo che passa) e oggi, a 63 anni suonati, la bionda procace tona sulle pagine della testata che la consacrò, Sports Illustrated, per un servizio fotografico con le due giovani figlie alle quali non ha nulla da invidiare.

Top model, attrice, musa ed ex moglie del cantante Billy Joel (che la volle nel video di Uptown Girl), la Brinkley si è via via reinventata come paladina delle cause ambientali, imprenditrice nel campo della bellezza (fra le altre cose, Hair2Wear, una linea di hair extensions gettonatissima negli Usa) e in ambito vinicolo. In questi giorni infatti, come apprendiamo dalla sua pagina facebook ufficiale, è a Treviso fra vigneti e pampini per supervisionare la sua azienda vinicola: sì, perché la bionda dalle gambe sconfinate ha un proprio brand di prosecco battezzato - e come altrimenti? - Bellissima.

Sessantatré anni e non sentirli, Christie dice di mantenersi in forma prediligendo avena, germe di grano, more, mirtilli e lampone, con una particolare predilezione per i cibi verde scuro, rosso, giallo e viola. Sarà questo il segreto della sua eterna giovinezza e del suo fascino intramontabile?