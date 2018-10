Cielo, arriva il ciclo di film d'azione "Le furie d'Oriente"

Dall'11 ottobre, ogni giovedì, alle ore 21.15, tornano su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) gli eroi del kung-fu made in China. All’interno del ciclo “Le Furie d’Oriente” si susseguono film d’azione, firmati da grandi maestri come Zhang Yimou, Teddy Chan eDaniel Lee, che vedono al centro della trama inseguimenti, combattimenti fino all’ultimo respiro e acrobazie che sfidano le leggi di gravità.

Il ciclo di film si apre con Kung Fu Jungle, film del 2014 diretto da Teddy Chan, in cui un istruttore di arti marziali, rinchiuso in carcere per omicidio, diventa l’elemento chiave per la polizia per la cattura di un pericolosissimo serial killer. Una settimana dopo (18 ottobre) in Skiptrace: Missione Hong Kong, film del 2016, in prima visione tv, il protagonista è il detective Bonnie Chan, da anni sulle tracce di Victor Wong, un pericoloso boss del crimine organizzato. In La vendetta della maschera nera (25 ottobre), diretto da Daniel Lee, il protagonista, invece, è un timido bibliotecario che in un secondo momento si rivela un supereroe insensibile al dolore e ai sentimenti. Dell'acclamato regista Zhang Yimou è, invece, il capolavoro Hero – Il volto dell’eroe, film del 2002, nominato come Miglior film straniero agli Oscar nel 2003. Protagonisti sono tre uomini, l'assassino senza nome, Broken Sword e Sky, che tentano di assassinare il temuto primo imperatore della Cina.

In The Taking of Tiger Mountain (8 novembre) si ripercorre, invece, la vera storia di Yang Zirong, un soldato comunista infiltratosi in un gruppo di banditi in una regione remota del nord-est della Cina. A chiudere il ciclo, giovedì 15 novembre, La foresta dei pugnali volanti, pellicola del 2004, ambientata nella Cina del 859 D.C., sempre diretta da Zhang Yimou. Protagonista è il giovane Jin che, insieme a Leo, escogita un elaborato inganno per portare allo scoperto il capo di un pericoloso gruppo di ribelli.



Di seguito il calendario completo della programmazione del ciclo “Le Furie d’Oriente”, in onda su Cielo, dall’11 ottobre, ogni giovedì, alle ore 21.15.