Cielo in Festival - Il cinema con i tuoi occhi: rassegna di film d’autore su..

Al via dal 5 novembre alle ore 21.15 su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) – CIELO IN FESTIVAL – IL CINEMA CON I TUOI OCCHI: una rassegna di film d’autore sui temi di integrazione e diversità visti e commentati da persone che hanno sperimentato sulla propria pelle storie simili a quelle dei personaggi protagonisti delle pellicole.

Un appuntamento in prima serata - per 6 lunedì consecutivi – con alcune della pellicole provenienti dai migliori festival. Si inizia il 5 novembre con Il giardino di limoni – Lemon tree di Eran Riklis. Il film, vincitore del premio del pubblico alla 58^ Berlinale, è un excursus sulla questione palestinese attraverso gli occhi delle due protagoniste, Salma vedova palestinese e Mira moglie del ministro della difesa israeliano. Ad introdurre l’opera cinematografica il medico Khamer Tamimi, originario della Palestina e l’amica, studiosa di ebraismo, Susanna Sinigaglia. Un breve estratto sarà presentato in anteprima a Firenze in occasione del 59° Festival dei Popoli (3-10 novembre), media partner del ciclo. La manifestazione – presieduta da Vittorio Iervese e diretta da Alberto Lastrucci - si propone di presentare - in una selezione di 88 opere - il meglio del cinema documentario internazionale.

La settimana successiva Ghazi Barakat, autista dell’ambasciata irachena ed ex combattente nelle milizie contro l’Isis, racconterà la sua storia e commenterà il film Welcome di Philippe Lioret, pellicola che porta in primo piano il legame tra generazioni ed etnie differenti.

Il ciclo Cielo in Festival comprende anche due prime tv: Easy – Un viaggio facile (19 novembre) di Andrea Magnani, presentato a Locarno nel 2017 e Clash (3 dicembre) di Mohamed Diab, presentato a Cannes nel 2016. Completano la rassegna Almanya – la mia famiglia va in Germania (26 novembre) di Yasemin Samdereli e Tutti per uno (10 dicembre) di Romain Goupil.

LA PROGRAMMAZIONE