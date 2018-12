Cinema a Natale: Mary Poppins trionfa ma Boldi e De Sica sono sul podio

I film di Natale investono come un ciclone il box office italiano. Mary Poppins della Disney è sempre il più visto nei cinema con 270mila euro che la portano quasi alla cifra di tre milioni.

Stupisce ancora Bohemian Rapsody, biografia dei Queen, che si piazza al secondo posto con altri 148mila euro gravitando ormai attorno ai 17,5 milioni complessivi pericolosamente vicino al primato degli Avengers, ovvero il film più visto dell'anno - finora - con i suoi 18,7 milioni.

Al terzo posto dei più visti, a riprova che la scommessa si è rivelata vincente e che la coppia non è scoppiata bensì esplosa al botteghino, Amici come prima che vede ricomporsi il duo comico composto da Massimo Boldi e Christian De Sica, con i loro 147mila euro per 1,8 milioni complessivi.

Subito sotto di loro il nuovissimo capitolo della saga dei Transformers ovvero Bumblebee (102mila euro e 960mila totali) e al quinto posto dei film più visti nei cinema italiani si affaccia il Grinch con 73mila euro, che lo portano alla cifra complessiva di 5,1 milioni.