Cinema, Cate Blanchett presiederà giuria Festival di Cannes

Sarà Cate Blanchett, attrice australiana vincitrice di due premi Oscar, a presiedere la giuria del festival cinematografico di Cannes 2018. Lo hanno annunciato gli stessi organizzatori della prestigiosa rassegna. La 48enne, che è stata una delle promotrici dell'iniziativa 'Time's Up' lanciata dopo lo scandalo Weinstein per sostenere le vittime di abusi nel mondo dello spettacolo, sarà la dodicesima donna a guidare la giuria del Festival, che prenderà il via l'8 maggio."Siamo molto onorati di dare il benvenuto ad un'artista unica e piena di talento", hanno detto il presidente del Festival, Pierre Lescure, e il delegato generale, Thierry Fremaux.