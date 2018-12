Cinema: la "Befana" Cortellesi sbanca il box office e insidia Mary Poppins

La "befana" Paola Cortellesi rincorre al box-office italiano la tata magica Mary Poppins.

Uscito ieri, 27 dicembre, al cinema, il film La Befana vien di notte che vede protagonista per l'appunto la talentuosa attrice comica (e presentatrice, e cantante, e imitatrice e...), diretto da Michele Soavi, scritto da Michele Guagalianone e distribuito da Lucky Red e Universal Pictures, si piazza infatti al secondo posto del botteghino, subito dopo il personaggio Disney.

Il film con Paola Cortellesi e Stefano Fresi ha segnato il miglior incasso tra le nuove uscite con la bellezza di 467.007 euro e 72.307 spettatori nel primo giorno di programmazione, e con una media copia di 1.156 euro (posizionandosi in questo caso al terzo posto nella classifica).

Un altro ottimo risultato per il cinema italiano, assieme a quello di Massimo Boldi e Christian De Sica con Amici come prima, che nel giorno di Natale sono stati i più visti in Italia superando anche il colosso Mary Poppins.