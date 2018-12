Cinema: Mary Poppins domina ma Paola Cortellesi è regina italiana d'incassi

Paola Cortellesi con il suo film La Befana vien di Notte ha spopolato nel weekend al cinema e si assesta al secondo posto tra i più visti subito dopo Il ritorno di Mary Poppins, rivelandosi così la regina italiana degli incassi, prima di Massimo Boldi e Christian De Sica con Amici come prima e di Piefrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo con Moschettieri del Re - La Penultima Missione.

Nella classifica dei primi dieci secondo MyMovies.it, in vetta troviamo Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall, che nel weekend ha incassato € 3.262.698 (totale: 9.292.674); al secondo, per l'appunto, La befana vien di notte di Michele Soavi, che nel weekend ha portato a casa ben € 2.748.345 (totale: 2.748.345); Bohemian Rhapsody di Bryan Singer il cui incasso nel weekend è stato di 1.931.747 (totale: 20.878.098); al quarto il cinepanettone Amici come Prima di Christian De Sica, il cui incasso nel weekend è stato di 1.808.198 (totale: 6.590.898); al quinto posto Moschettieri del Re - La penultima missione per la regia di Giovanni Veronesi € 1.682.875 incassati nel weekend (totale: 1.684.131)

Al sesto posto Spider-Man - Un Nuovo Universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman € 1.041.703 incassati nel weekend (totale: 1.836.056), al settimo un altro film americano Bumblebee, prequel della saga dei Transformers, di Travis Knight, che ha incassato nel weekend € 848.150 (totale: 2.615.134), all'ottavo lo struggente Ben Is Back di Peter Hedges con Julia Roberts con € 503.994 incassati nel fine settimana (totale: 1.386.470), al nono Un piccolo favore di Paul Feig con Blake Lively, € 283.341 incassati nel weekend in Italia (totale: 2.066.599) e al decimo il film italiano Il Testimone Invisibile di Stefano Mordini con Miriam Leone e i suoi € 268.231 incassati nel fine settimana (totale: 1.925.163).