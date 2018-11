Clamoroso dal passato: quando Barbara D'Urso scoprì Charlize Theron

"Sento che avrai molto successo e non solo nella moda, vedrai" disse Barbara D'Urso nel lontano 1991 in quel di Positano, in occasione del concorso di bellezza New Model Today, che presentava assieme a Carlo Massarini.

Quelle parole profetiche erano rivolte a una giovanissima biondina sudafricana (all'epoca sedicenne) che vinse il concorso, sbaragliando tutte le altre avversarie, iniziando la sua carriera di modella (che poi si tramutò in quella cinematografica ancor più celebrata e premiata con l'Oscar).

Proprio dopo quella vittoria, Charlize - accompagnata a Positano dall'onnipresente madre - decise di trasferirsi a Milano per lavorare nel mondo della moda, e di lì a poco - nel 1993 - partecipò al celeberrimo spot della Martini che non soltanto rivelò il suo splendido derriere ma che la catapultò nel mondo di Hollywood con immenso successo.

La D'Urso tenne quindi a battesimo, incoraggiandola e prospettandole cospicue gratificazioni future, una delle attrici più amate e rispettate della cinematografica contemporanea, intuendone fin da subito le potenzialità. Ora non resta che organizzare una rimpatriata tra Barbarella e Charlize (che si ricorda perfettamente di lei e di quel concorso che le ha cambiato la vita) magari nel salotto di Domenica Live, e voci di corridoio dicono che prima o poi l'evento potrebbe effettivamente avvenire...