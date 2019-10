Clarissa Marchese è incinta: aspetta un figlio da Federico Gregucci

Clarissa Marchese è incinta: in arrivo il primo figlio con Federico Gregucci

Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano il loro primo figlio. A distanza di pochi mesi dal matrimonio, la coppia di Uomini e Donne ha dato il lieto annuncio.

Clarissa Marchese incinta: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero”

“Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!)”. Con queste parole la bellissima ex Miss Italia ha annunciato su Instagram l’arrivo del primo figlio.

Clarissa e Federico si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne due anni fa. Lei in qualità di tronista, lui in qualità di corteggiatore, si sono piaciuti sin dal primo sguardo. La loro storia d’amore è sempre stata in ascesa e la loro è una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi.

Clarissa Marchese incinta: il figlio nascerà a Miami in primavera

Clarissa e Federico si sono trasferiti l’anno scorso a Miami e proprio lì nascerà il bambino. Lo ha rivelato Clarissa rispondendo ad alcune domande dei fan. La bella siciliana ha inoltre spiegato che la data presunta del parto è il 21 marzo 2020. “Il sesso non lo conosciamo ancora, se è femmina c’è un nome che ci piace molto, se è un maschietto brancoliamo nel buio” ha aggiunto la ex tronista.

Clarissa Marchese incinta del primo figlio racconta l’inizio della sua gravidanza

“Ho fatto il test il 10 luglio… uno dei momenti più belli della mia vita” ha svelato Clarissa. “All’inizio ero molto stanca, avevo il fiato corto, un po’ di nausea, ma ora sto meglio: seguo una dieta mediterranea e faccio un po’ di esercizi. Ma ho sempre voglia di… hamburger”.

Clarissa Marchese incinta: l’annuncio di Federico Gregucci

“Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella!” ha scritto Federico Gregucci su Instagram per dare il dolce annuncio. “Presto saremo in tre…”.

Federico e Clarissa sono molto innamorati e dopo il matrimonio coroneranno presto uno dei loro più grandi sogni, quello di diventare genitori.