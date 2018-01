Claudio Baglioni, in arrivo il nuovo album: l'annuncio in versi su Facebook

"Alla fine dei mesi d'estate, un album riempito di nuove canzoni, con i suoni e i silenzi dell'emozione, che s'incontrano al centro del cuore". Così Claudio Baglioni annuncia sul suo profilo facebook un nuovo album in uscita a settembre.

Il cantautore, nel lungo post in versi, brinda al nuovo anno: "Guardo l'anno che inizia/come si guarda un orizzonte lontano/ dalla cima di un colle/ pensando che il futuro è sempre/ nel richiamo di una distanza/ laggiù da colmare/. Nel fascino di qualcosa a cui dare forma/. Perché il tempo senza di noi/ è un orologio senza lancette/. Un calendario senza foglietti/. Non è che una scatola vuota/. Sta a ciascuno di noi/ riempirla di cose", scrive.

Baglioni fa il punto sui suoi impegni del 2018, in cui festeggia i 50 anni di carriera: "In questo prossimo anno/ farò 50 anni di questo mestiere/ che mi ha dato la vita/ e che al centro della mia vita/ è rimasto finora. Tra un po' più di un mese/ finirò il mio lavoro/ iniziato di corsa ad ottobre/ di architettare un Festival di Sanremo/ con le parole e la musica/ che siano il centro/ intorno al quale orbitare".

E dopo avere annunciato l'arrivo dell'album, conclude: "In autunno un giro di grandi concerti/ con la scena ed il palco/ nel centro delle arene coperte/ e in mezzo a quanti vorranno venire/ per percorrere insieme/ cinquant'anni di storie./ Per dare un senso e un valore/ al balletto delle memorie/ di quello che è stato/ e di quello che ancora sarà./ Ed è questo il mio augurio per tutti:/ colmare questa distanza/ con i nostri passi migliori/ e dare ai giorni che ci si fanno davanti/ lo svolgimento più bello/ che riusciremo ad immaginare./ Così questo 2018/ sarà davvero un anno nuovo/ e non soltanto un nuovo anno./ Così ci potremo augurare e augurarci/ buon anno perché sia un anno buono"