Clerici contro Isoardi: "Prova del Cuoco cala perché la gestione è sbagliata"

Gli ascolti e i dati Auditel della Prova del cuoco deludono e il programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Elisa Isoardi è surclassato giornalmente da Barbara Palombelli con il suo Forum in onda su Canale 5 ed è pericolosamente tallonato da Rai2 con I Fatti vostri.

A dare una frecciata non poco pungente alla nuova veste del cooking show è proprio la sua conduttrice storica Antonella Clerici, che si appresta a condurre Portobello il sabato sera su Rai1. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Clerici analizza il crollo negli ascolti del programma ora condotto da Elisa Isoardi e sentenzia: “No, [il calo] non è fisiologico. Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli. È stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati”.

Partendo dal presupposto che le modifiche al programma sono state volute anche dalla Isoardi è evidente che la stoccata di Antonellina è in fondo rivolta anche a lei. Ma sul calo degli ascolti per La prova del cuoco, pochissimi accennano al fatto che il cooking show è anche oggetto di un autentico boicottaggio politico sui social network, e che Elisa Isoardi paga lo scotto di essere la compagna di Matteo Salvini. Castigare lei per punire lui, insomma. A tutto vantaggio degli altri programmi in onda nella stessa fascia oraria della Prova del cuoco, soprattutto Forum e Fatti Vostri, che invece ottengono dati d'ascolto entusiasmanti.