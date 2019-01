Clint Eastwood torna con 'The Mule'. La droga dei Narcos messicani al cinema

Ispirato a una storia vera, 'Il corriere – The Mule' è il nuovo film di Clint Eastwood che arriva in Italia a febbraio e che parla di un uomo di novant’anni, un veterano della guerra in Corea, che viene scoperto mentre trasporta tre milioni di dollari di cocaina nell’Illinois, per conto di un cartello della droga messicano.

Earl Stone è un reduce della guerra di Corea e, ormai 90enne, continua a lavorare nell’orticultura. Separato dalla moglie e distante dalla figlia, ha un rapporto discreto solo con la nipote, inoltre è prossimo alla bancarotta così coglie al volo l’occasione di un ingaggio da parte di loschi figuri messicani, che gli offrono abbastanza soldi da pagare il matrimonio della nipote e da rimettersi in sesto. Quando poi il centro per veterani è a sua volta in difficoltà economiche, Stone non può che continuare a lavorare per il cartello come “mulo”, anche se ormai ha capito di partecipare ad attività criminali, che cerca in qualche modo di compensare con le proprie buone azioni e provando a farsi perdonare dalla ex moglie e dalla figlia.