Coca-Cola Future Legend, la primo talent in lattina

Coca-Cola Future Legend, il primo talent in lattina

Coca-Cola si fa promotrice della scoperta di giovani talenti musicali con il lancio di Future Legend, un vero e proprio talent trasmesso online nel corso dell'anno.

Dodici giovani si sfideranno a suon di musica di fronte a una giuria d'eccezione composta dal cantante pop Irama, dal rapper Emis Killa, dalla talentuosa Annalisa e dal produttore della canzone vincitrice dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo, Charlie Charles.

A decidere il vincitore del titolo di Final Future Legend by Coca-Cola sarà il pubblico, che potrà votare i propri artisti preferiti e i loro brani durante tutte le fasi della competizione, attraverso un meccanismo che coinvolgerà le lattine del brand.

Affaritaliani.it ha intervistato Viviana Manera, Marketing Manager Coca-Cola Italia: “Oggi presentiamo Future Legend, la prima music battle in lattina. Con questo progetto, vogliamo far sognare i giovani dando loro la possibilità di esprimere il proprio talento, permettendo ai teenager che voteranno di avere il futuro della musica nelle proprie mani: saranno proprio loro a votare e supportare i talenti in gara tramite i pack di Coca-Cola. Per un brand come il nostro, sempre pronto a intercettare le novità, lo sguardo è costantemente rivolto al futuro". i

Future Legend è un format interamente ideato e gestito da Coca-Cola - con la firma creativa di McCann Worldgroup Italia - pensato in particolare per il pubblico che più di ogni altro ascolta musica ed è attento alle novità: i teenager.

Il progetto, che ha preso il via il 17 dicembre con la candidatura delle giovani promesse sulla piattaforma dedicata e raccogliendo oltre 1.000 iscrizioni in un mese, si concluderà a dicembre 2019.

Dopo una prima scrematura affidata a una giuria di qualità e a una successiva selezione da parte del pubblico e dei coach, i 12 talenti più votati sono ora pronti ad affrontarsi nella prima music battle in lattina, suddivisi nelle rispettive 4 squadre.

Il progetto

La competizione è strutturata in tre diverse fasi che, durante il corso dell’anno, permetteranno di selezionare progressivamente gli artisti che andranno avanti nel percorso, fino alla proclamazione del vincitore finale.

In tutte le fasi il pubblico potrà ascoltare i brani in gara grazie alle lattine di Coca-Cola dedicate al progetto che saranno disponibili dalla primavera. Le lattine riporteranno il volto dei Coach e cambieranno nel corso dell’anno, con un aspetto e con grafiche diverse tutte da collezionare. Quello che non cambierà è invece il meccanismo di partecipazione per il pubblico: attraverso il QR code presente sulle lattine, inserendo il codice promozionale, si potrà ascoltare in esclusiva gli inediti delle Future Legend e scegliere il futuro della musica esprimendo il proprio voto per l’artista o il brano preferito.

Durante la fase uno, da marzo a maggio, i 12 concorrenti verranno votati in base agli inediti presentati alle selezioni: solo 8 passeranno il turno, due per squadra. Nella seconda fase, da giugno ad agosto, le Future Legend si affronteranno con nuove canzoni inedite, registrate con i Coach: solo un membro di ciascun team arriverà alla fase finale, nella quale i 4 talenti rimasti in gara saranno votati dal pubblico che decreterà il vincitore assoluto: la Final Future Legend by Coca-Cola.

Le Future Legend avranno a disposizione uno studio di registrazione in cui lavorare ai propri brani e perfezionare le performance grazie ai consigli dei loro Coach. Il Coke Studio, allestito presso il Massive Art di Milano, sarà una location viva e ricca di eventi che verranno svelati nel corso del progetto.

Con Coca-Cola Future Legend il pubblico non avrà solo la possibilità di votare i propri artisti preferiti, ma potrà anche accedere a concerti e eventi musicali, scoprire il dietro le quinte o incontrare i Coach.

Inoltre, grazie al braccialetto sulle bottiglie da 450 ml di Coca-Cola, sarà possibile avere un accesso privilegiato ai concerti e avvicinarsi al cuore della musica live. Un’altra opportunità offerta da Coca-Cola per vivere ancora più intensamente la musica e supportare da vicino i propri artisti preferiti.

Tutti gli aggiornamenti relativi a #FutureLegend potranno essere seguiti sui canali ufficiali di Coca-Cola, sui profili social dei Coach e attraverso Radio 105, partner dell’operazione.