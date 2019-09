Comedy Central Tour; in prima serata la tappa di Cattolica,

Mercoledì 11 settembre alle ore 21.00

su COMEDY CENTRAL

( canale Sky 128 )

“COMEDY CENTRAL TOUR”

Nuovo appuntamento da Cattolica con i migliori comici del panorama italiano

GIGI e ROSS tornano alla conduzione in compagnia di FEDERICA CACCIOLA (alias Martina Dell’Ombra)

Nuovo appuntamento con “Comedy Central Tour”: mercoledì 11 settembre alle 21.00 su Comedy Central va in onda il tour più comico della tv del canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità in onda su Sky al canale 128.

Sempre dall’Arena della Regina di Cattolica si alternano sul palco: Panpers, Max Pisu, Marco Capretti, Stefano Gorno e Luciano Manera. Per i cinque comici 15 minuti a testa per far scatenare il pubblico con tutta la forza delle loro battute e dei loro monologhi!

Al duo comico Gigi e Ross il compito di condurre la nuova edizione di “Comedy Central Tour. Nel lontano 2009 avevano debuttato proprio su Comedy Central. Sul palco di Cattolica anche Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra) che, oltre a affiancarli nella conduzione, è il volto social del programma.

Comedy Central da sempre casa naturale della comicità torna a riempire le piazze d’Italia con il suo tour estivo con spettacoli ad alto tasso di risate. I protagonisti saranno i più apprezzati battutisti del panorama italiano ma anche tanti giovani talenti, visti nel corso dell’anno nella serie di Stand Up Comedy e che in Comedy Central trovano il canale ideale per emergere.

La regia del Comedy Central Tour è di Lorenzo Colussi. Marco Vignanelli è il direttore della fotografia, mentre la scenografia è affidata a Susanna Aldinio. Marzio Rossi e Antonio Losito sono gli autori del programma. La produzione è affidata ad Orange Media.

Per seguire e commentare le puntate sui portali web social ufficiali di Comedy Central: Facebook.com/ComedyItalia, Twitter@COMEDYITALIA e Instagram @ComedyItalia. Hashtag ufficiale della trasmissione è: #ComedyCentralTour.

ABOUT COMEDY CENTRAL

Comedy Central è il canale visibile sulla piattaforma SKY sul canale 128 su cui c’è sempre qualcosa da ridere, perché sa riconoscere il lato divertente delle cose e ha il coraggio di raccontarlo. La garanzia di divertimento è la sfida qualitativa del canale. Su Comedy Central infatti si possono trovare sitcom americane in prima tv e in seconda visione, spettacoli italiani autoprodotti e acquistati con una scelta accurata, sketch comedy e formati ibridi con un’unica missione: rendere la vita più divertente. Comedy Central offre il meglio della comicità italiana e internazionale, le nuove tendenze, i comici di domani e i volti più popolari. Il canale propone uno stile di comicità coraggioso, innovativo, gustoso e provocatorio, con ampio spazio alla stand up di stampo anglosassone. Pur rappresentando l’anima locale del genere comedy, il canale appartiene a un network esteso nel mondo che raggiunge globalmente 248 milioni di case, parlando 18 lingue diverse. Comedy Central fa parte di Viacom Italia, azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari.