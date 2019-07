Comedy Central Tour: la prima tappa del tour da Monopoli con Gigi e Ross

“COMEDY CENTRAL TOUR”

Da Monopoli la prima tappa delle sei serate

con i migliori comici del panorama italiano

GIGI e ROSS tornano alla conduzione in compagnia di FEDERICA CACCIOLA (alias Martina Dell’Ombra)

Da mercoledì 17 luglio per sei settimane alle 21.00 su Comedy Central va in onda “Comedy Central Tour”, l’appuntamento estivo più comico della tv del canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità in onda in esclusiva su Sky al canale 128.

Da piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli (BA), la prima tappa del tour vede alternarsi sul palco Alberto Farina, Nello Iorio, Maria Bolignano, Bruce Ketta e Carmine Del Grosso. I cinque comici avranno all’incirca quindici minuti a testa per scatenare il pubblico con tutta la forza delle loro battute e dei loro monologhi!

A condurre la nuova edizione di “Comedy Central Tour” torna lo scoppiettante duo comico composto da Gigi e Ross, debuttanti, nel lontano 2009, proprio su Comedy Central. Insieme a loro anche Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra) che, oltre a affiancarli nella conduzione, è il volto social del programma.

Nei successivi appuntamenti in onda a luglio spazio anche ad altri comici che hanno animato le serate all’insegna del divertimento. Giovanni Cacioppo, Davide Calgaro, Antonio D’Ausilio, Alberto Farina e Santino Caravella sono i protagonisti della seconda puntata sempre da Monopoli (mercoledì 24 luglio); Gabriele Cirilli, Maurizio Lastrico, Pablo e Pedro, Paolo Migone e Marta e Gianluca, invece, sono gli artisti che si alternano sul palco di Cattolica (mercoledì 31 luglio).

Comedy Central da sempre casa naturale della comicità torna a riempire le piazze d’Italia con il suo tour estivo con spettacoli ad alto tasso di risate. I protagonisti saranno i più apprezzati battutisti del panorama italiano ma anche tanti giovani talenti, visti nel corso dell’anno nella serie di Stand Up Comedy e che in Comedy Central trovano il canale ideale per emergere.

La regia del Comedy Central Tour è di Lorenzo Colussi. Marco Vignanelli è il direttore della fotografia, mentre la scenografia è affidata a Susanna Aldinio. Marzio Rossi e Antonio Losito sono gli autori del programma. La produzione è affidata ad Orange Media.

Per seguire e commentare le puntate sui portali web social ufficiali di Comedy Central: Facebook.com/ComedyItalia, Twitter@COMEDYITALIA e Instagram @ComedyItalia.