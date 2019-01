Cosmo, anche M¥SS KETA sul Cosmotram

Cosmo è salito a bordo del Cosmotram, un block party, un rave itinerante che ha viaggiato 5 ore per le vie del centro di Milano e su cui si è ballato con un djset speciale di Cosmo e Ivreatronic a cui si è aggiunta, durante il tragitto, anche M¥SS KETA. Tanti passeggeri diversi ad ogni fermata, un sali e scendi di entusiasmo e voglia di festeggiare e divertirsi, in un’atmosfera che prepara la città a quello che sarà un concerto memorabile!

Con questo viaggio speciale si entra davvero nel cuore dell’ultima grande festa live di Cosmo che, sabato 2 febbraio 2019 al Mediolanum Forum di Milano, sarà protagonista per la prima volta in assoluto di un concerto davvero unico: uno show completamente rinnovato nell’estetica e nella scaletta, ricco di sorprese, contenuti inediti per un flusso musicale non-stop che comincerà dalle 18.00 e finirà a mezzanotte.

Oltre M¥SS KETA, che aprirà lo show, saranno sul palco insieme a Cosmo anche Foresta (Fabio Fabio) SPLENDORE e Enea Pascal di Ivreatronic, il collettivo di dj e producer fondato dallo stesso Cosmo che nel corso dell’ultimo anno è emerso con prepotenza nella scena clubbing diventando anche etichetta discografica dal respiro internazionale.