Cosmo, M¥SS KETA aprirà il super show al Forum

Sabato 2 febbraio 2019 al Mediolanum Forum di Milano, Cosmo sarà protagonista, per la prima volta in assoluto di un concerto davvero speciale. Per l’unica esibizione live del 2019 sta preparando uno showcompletamente rinnovato nell’estetica e nella scaletta, ricco di sorprese, contenuti inediti e ospiti.

Il primo opening speciale di questo evento imperdibile non poteva che essere lei, la regina della notte, nonchéun vero e proprio monumento milanese: M¥SS KETA. Lei, l’angelo con gli occhiali da sera, che come Cosmo non assomiglia a niente e a nessuno, aprirà le danze di quella che si prospetta essere una festa irripetibile.

La curiosità è davvero tanta! Cresce l’attesa per lo show che segna la chiusura di un cerchio infatti i biglietti del parterre sono andati sold out in meno di una settimana.

Dopo un 2018 straordinario, che ha visto Cosmo emergere definitivamente e confermarsi come uno degli artisti più originali del panorama musicale italiano, capace di coniugare l'elettronica d'avanguardia con l'immediatezza del pop e la ricchezza verbale del cantautorato, è tempo di festeggiare. Quella del Forum d’Assago sarà un vero e proprio concerto greatest hits dove l’artista eporediese e fondatore del collettivo Ivreatronic ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera solista.

Da febbraio 2016, cioè dall’uscita di Le Voci, il primo estratto da L’ultima festa, l’album che lo ha rivelato come uno dei fenomeni più luminosi del momento, Cosmo non si è mai fermato. E così tra tour instancabili, dischi d’oro e successi radiofonici è arrivato il momento di prendersi una pausa e tirare le somme.