Cranberries, muore a 46 anni Dolores O'Riordan. Diventò famosa con "Zombie"

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

A giugno aveva annullato il tour (in Italia a luglio doveva partecipare al Firenze Rock Festival assieme ad Eddie Vedder dei Pearl Jam e al connazionale Glen Hansard alla Visarno Arena) perché malata, ma niente faceva presagire quanto appena accaduto.

Dolores O’Riordan, la voce del gruppo rock irlandese Cranberries, natia di Limerick città sulla costa sud-occidentale dell'Eire, è morta a 46 anni oggi a Londra, dove si trovava per registrare un album. Ancora ignote le cause del decesso.

"I familiari sono distrutti dall'aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile", recita una nota del gruppo citata dai media irlandesi. Cantante, autrice e attrice, Dolores O'Riordan aveva lasciato nel 2003 i Cranberries per intaprendere la carriera solista, per poi tornare nel gruppo nel 2009. Fra i maggiori successi della band il brano "Zombie" (sopra il video), contenuto nel terzo album "No need to argue" (Lp meraviglioso che ha venduto 15 milioni di dischi e contiene anche i signoli "Ode to my family" e "Twenty one") e "Linger".

Il video del singolo Zombie (Lp "No need to argue", 1994)

L'artista aveva cantanto anche per Giovanni Paolo II. L'ultimo tweet della cantante risale al 4 gennaio: si tratta di un saluto, tornava a casa.