Sono oltre 150 mila i biglietti venduti per il tour invernale nei palasport “Cremonini Live 2018” che partirà il 3 novembre da Mantova e che terminerà il 16 dicembre con la terza data al Mediolanum Forum di Milano. Dopo i quattro concerti negli stadi, grande successo anche per la tranche invernale che a poche ore dal suo annuncio ha duplicato e triplicato le date: 23 concerti che porteranno lo show di Cesare Cremonini in tutta Italia.

Da oggi sarà disponibile per la programmazione radiofonica il brano “POSSIBILI SCENARI”, title track del disco pubblicato lo scorso anno e certificato PLATINO.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di “Poetica” (disco di Platino), “Nessuno vuole Essere Robin” (Platino) e “Kashmir-Kashmir” (oro).

Cremonini Live 2018 oltre 150mila biglietti venduti. Nuova data a Milano

Queste il calendario del tour prodotto e organizzato da Live Nation Italia (Radio Italia è la radio ufficiale del “Cremonini Live 2018”):

3 novembre Mantova (Palabam)

4 novembre Mantova (Palabam)

6 novembre Torino (Pala Alpitour)

9 novembre Milano (Mediolanum Forum)

10 novembre Milano (Mediolanum Forum)

13 novembre Conegliano (Tv) ( Zoppas Arena)

14 novembre Padova (Kione Arena)

16 novembre Firenze (Mandela Forum)

17 novembre Firenze (Mandela Forum)

20 novembre Rimini (RDS Stadium)

21 novembre Rimini (RDS Stadium)

23 novembre Ancona (Palaprometeo Estra)

27 novembre Bologna (Unipol Arena)

28 novembre Bologna (Unipol Arena)

29 novembre Bologna (Unipol Arena)

1 dicembre Bari (Palaflorio)

2 dicembre Bari (Palafliorio)

3 dicembre Bari (Palafliorio)

5 dicembre Eboli (Palasele)

8 dicembre Acireale (Pal’Art Hotel)

11 dicembre Roma (Palalottomatica)

12 dicembre Roma (Palalottomatica)