Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati? Matrimonio segreto in Marocco

Ronaldo e Georgina si sarebbero sposati. E' questa l'indiscrezione lanciata da Novella 2000 che parla di nozze segrete in Marocco. Il matrimonio sarebbe avvenuto in modo improvviso e non pianificato.

A far scattare i rumors le parole che avrebbe pronunciato la Rodriguez: "Mio marito".

Ronaldo e Georgina: nozze segrete e private? Testamento modificato per Georgina? RUMORS

Le nozze sarebbero avvenute in forma privata e blindata. Una fonte avrebbe rivelato a Novella 2000: "Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina".

La decisione del matrimonio lampo sarebbe avvenuta in seguito alla partecipazione agli Mtv EMA, evento in cui Georgina sarebbe stata quasi ignorata. Questo non sarebbe stato l'unico problema riscontrato agli Awards. Un altro dettaglio avrebbe fatto traboccare il vaso. In quell'occasione infatti, secondo quanto dichiarato da un testimone al Sun, Gerogina Rodriguez avrebbe fatto una scenata di gelosia al fidanzato. A farla diventare furibonda un abbraccio di Cristiano Ronaldo con un’altra bellissima donna, una sua presunta ex fidanzata, Rita Pereira.

Ronaldo e Georgina: perchè si sarebbero sposati in segreto

Il calciatore e la Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto a causa della madre di Ronaldo, Dolores Aveiro. Secondo i rumors, la madre non approverebbe il rapporto tra Cristiano e Georgina e non sarebbe pronta all'idea delle nozze.