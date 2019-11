Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ‘fuoriosa’ per un gesto del fidanzato

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez si arrabbia per un gesto del fidanzato

Secondo quanto dichiarato da un testimone al Sun, Gerogina Rodriguez avrebbe fatto una scenata di gelosia al fidanzato. A farla diventare furibonda un abbraccio di Cristiano Ronaldo con un’altra bellissima donna, una sua presunta ex fidanzata.

Georgina Rodriguez arrabbiata con Cristiano Ronaldo: l’abbraccio con Rita Pereira

“È stata una scena davvero spiacevole, anche per lui, che non si aspettava una tale dimostrazione di affetto dalla sua amica” ha raccontato un testimone. L’amica in questione è Rita Pereira con la quale, secondo la stampa portoghese, Ronaldo avrebbe avuto un flirt tra il 2008 e il 2010. Nessuno dei due ha mai confermato i rumors.

Secondo il racconto Rita e Cristiano si sarebbero abbracciati e avrebbero iniziato a chiacchierare. La Rodriguez però non era con loro, ma li vedeva. Secondo i media locali il calciatore avrebbe poi chiamato la fidanzata per presentarla all’amica.

Georgina e Ronaldo: la reazione ‘furibonda’ all’abbraccio

Chiamata dal fidanzato, la Rodriguez si sarebbe limitata ad un “Ciao” iniziando a parlare con Ronaldo senza più fermarsi, come racconta il testimone: “Quando si è trattato di salutare la fidanzata del calciatore, Rita si è limitata a guardarla, dicendo un timido “ciao” e ha poi continuato a parlare con Cristiano senza fermarsi”.

Il testimone ha poi aggiunto: “Il viso di Georgina diceva tutto, era furiosa. È stato un momento molto imbarazzante per quelli che come noi erano lì. C’erano molte persone in giro, si sentiva la sua rabbia. Rita è una brava ragazza e non aveva cattive intenzioni. È così, molto espressiva, ma capisco che Georgina non fosse felice di averla incontrata”.