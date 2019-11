Cristina Chiabotto incinta? Figlio con il marito Roscio? CHIABOTTO NEWS

Cristina Chiabotto incinta? Pancino sospetto mentre fa shopping con il marito

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna, secondo il quale la bellissima ex Miss Italia potrebbe essere in dolce attesa. A distanza di due mesi dalle nozze con Marco Roscio, Cristina Chiabotto appare raggiante. Gli scatti mostrano la modella mentre fa shopping con il marito, ma ad attirare l’attenzione è un pancino sospetto.

Cristina Chiabotto incinta a due mesi dal matrimonio

Sorridente, con uno sguardo dolce e con forme sospette: appare così la famosa ex Miss Italia nelle immagini lanciate da Diva e Donna. Cristina Chiabotto è intenta a fare shopping in un negozio di scarpe, insieme a Marco Roscio, col quale è convolata a nozze il 21 settembre scorso. Indossa un paio di shorts e un dolcevita, con sopra una giacchetta dalla quale spunta un pancino sospetto, atipico per la bellissima modella.

Dopo la magia del romantico matrimonio celebrato a Torino, secondo il settimanale la showgirl potrebbe diventare mamma.

Cristina Chiabotto: figlio concepito durante la luna di miele?

Marco Roscio e Cristina Chiabotto sono stati fidanzati per due anni prima di celebrare il matrimonio. Ora appaiono felici e sereni, pronti forse ad accogliere una dolce novità. L’imprenditore e la modella hanno trascorso il viaggio di nozze a Formentera. Se fosse confermata l’indiscrezione sulla gravidanza, il bambino potrebbe essere stato concepito proprio durante il viaggio.

Cristina Chiabotto news: felice su instagram con il marito

Cristina e il marito non hanno ancora confermato né smentito le voci sulla presunta gravidanza. Molti utenti si sono però accorti che nell’ultimo periodo i due appaiono raggianti. Sarà solo merito delle nozze? “L’Amore è una cosa semplice” scrive la modella su Instagram, postando un dolce scatto in cui bacia Roscio.