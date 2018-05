Crozza-Mattarella: "Per Napolitano era facile, lui un presidente alfa". VIDEO

CROZZA/ MATTARELLA: “PER NAPOLITANO ERA FACILE, LUI SI CHE ERA UN PRESIDENTE ALFA”



Sul palco di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Sergio Mattarella , solo e sconsolato, alla fine deve ammettere: “Per Napolitano era facile, lui sì che, come Presidente, era un maschio alfa. Lanciava moniti, disfaceva governi, lanciava Berlusconi, nominava Monti, disfaceva Monti, lanciava Letta, disfaceva Letta, nominava Renzi. Certo, col senno di poi ne ha fatte di cavolate, però almeno si faceva rispettare! Io, invece, conto meno di Ivan Zazzaroni a “Ballando con le Stelle”.



CROZZA/BERLUSCONI DOPO IL TRIONFO IN FRIULI: “SOGNO DI LASCIARE UN GOVERNO AI MIEI NIPOTI. DEVONO SAPERE CHE HO DISTRUTTO IL PAESE”



Dopo il trionfo del Centrodestra in Friuli , Silvio Berlusconi ci crede ancora e durante la puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove -si lascia andare a una confessione: “Sto pensando…quando avrò un po’ di pace… di lasciare un governo ai miei nipotini. devono sapere che il nonno, a un certo momento ha distrutto questo Paese...”



CROZZA/ MONTEZEMOLO NEO PRESIDENTE DI SIGARO TOSCANO “PORTO AVANTI IL ‘ME’ IN ITALY, OVVERO MI RICICLO IN TUTTE LE AZIENDE”



Un esilarante Crozza/Montezemolo nella corso di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – racconta la nuova sfida da neo presidente dei Sigaro Toscano: “Io a Cernobbio raccontavo che ho mandato in fumo un sacco di aziende devo essere stato frainteso…comunque va bene dai… farò il Presidente dei sigari. Mi sacrifico pur di portare avanti il “Me in Italy”, ovvero quella cosa che faccio da 30 anni: riciclarmi in tutte le aziende come simbolo del Paese.





CROZZA/ MAURO CORONA



Lo scrittore Mauro Corona torna sul palco di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, e lancia un messaggio ai giovani: “Non vi fate omologare dai brand, dalle mode. Coltivate la vostra unicità, personalizzateli con i vostri odori i vestiti… non con le firme! La stratificazione delle secrezioni, mese dopo mese, anno dopo anno, rende il vostro jeans unico al mondo!.