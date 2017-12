Crozza-Grasso: "Ho fatto il provino, ma pensavo prendessero Pisapia"

CROZZA/ PIETRO GRASSO SULLA SUA CANDIDATURA: “HO FATTO IL PROVINO, MA PENSAVO PRENDESSERO PISAPIA. IO DI SINISTRA? SE ME LO DICONO TUTTI EVIDENTEMENTE SI’”

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata su Nove - sul palco per la prima volta un Pietro Grasso visibilmente commosso, tanto da avere ancora ‘il groppo in gola’, commenta la sua candidatura come leader della Sinistra: “No, non me l’aspettavo.. io ho fatto il provino, ma ero lì solo per accompagnare un amico. Pensavo prendessero Pisapia, mi dispiace per lui, era perfetto per quella parte. Tra l’altro, io non avevo preparato niente, lui sapeva tutto Marx a memoria mentre io ho improvvisato due cose su “Liberi e Uguali”e hanno preso me…”. Incalzato sulle proposte che dovrà fare, Il Presidente del Senato afferma: “Eeeeh…quello poi verrà, ora vediamo cosa mi dicono D’Alema, Bersani, Speranza…quelli della Sinistra. E continua: “Di sinistra io? Eeeeh… diciamo di sì. A questo punto…va da sé, siamo in ballo, balliamo. Se me lo dicono tutti evidentemente sì”

CROZZA/ DE LUCA SI DIFENDE DALLE CRITICHE SUI I RITARDI DELL’OSPEDALE DEL MARE

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata su Nove – De Luca si difende dalle critiche per lo slittamento della completa apertura dell’Ospedale del Mare: “Un ospedale come quello del Mare non si apre dall’oggi al domani, bisogna tenere conto della realtà di Napoli e della Campania. Una volta qui mancano gli strumenti chirurgici, un'altra volta ci sono gli strumenti ma manca il malato, un’altra volta ancora ci sono strumenti e malato, ma manca la patologia per cui tocca operare la gente sana”.

CROZZA/ BERLUSCONI: “GRILLINI COME I COMUNISTI MA ‘NONNIVORI’, MANGIANO ANCHE I NONNI”

Silvio Berlusconi, nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata su Nove – si scaglia contro i Grillini: “Sono come i comunisti di 20 anni fa, ma peggio. Perché mentre i comunisti si limitavano a mangiare i bambini, questi qua si mangiano anche i nonni. Sono “NONNIVORI”, mi creda. I Grillini si mangiano tutto: uomini, donne, bambini, nonni, cuginetti, cani, gatti, canarini, divanetti dell’Ikea e ascensori.” Il Cavaliere conclude lanciando un monito agli elettori: “Se vinceranno quei criminali dei Grillini, vi riempiranno di tasse. Prima vi mangiano i parenti, e poi vi divorano i risparmi, perchè dovunque hanno governato nel mondo hanno sempre fatto così: Cina, Indocina, Bulgaria, Padova e Piacenza” .

CROZZA/FELTRI: “GRASSO? TROMBONE PRESTAFACCIA CONVINTO A FARE UN PARTITO COL NOME DI UNO SHAMPOO”

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata su Nove – Vittorio Feltri commenta la candidatura di Grasso: “Ma è fattuale, hanno preso questo trombone come ennesimo presta-faccia e lo hanno convinto a fare un partito col nome di uno shampoo o ancora peggio col titolo di una canzone di Caparezza… ”