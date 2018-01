Cuochi d'Italia, al via la seconda stagione su TV8 in prima tv assoluta

Il campionato delle regioni è pronto a ripartire. Dal 15 gennaio – dal lunedì al venerdì alle 19.30 – in prima tv assoluta su TV8 (tasto 8 del telecomando) al via la seconda stagione di Cuochi d’Italia, la sfida culinaria condotta da chef Alessandro Borghese. Al suo fianco, nel ruolo di giudici, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

La giovanissima concorrente della Calabria, Agnese Gigliotti, si è aggiudicata il primo torneo appena concluso. E, ad inaugurare il nuovo anno, si sfideranno 20 nuovi cuochi professionisti – provenienti ciascuno da una diversa regione del Belpaese – che a colpi di piatti tipici e ingredienti tradizionali si contenderanno il titolo di nuovo Miglior Cuoco Regionale d’Italia.

Il meccanismo del format non cambia. In ogni puntata due cuochi, rappresentanti di altrettante regioni italiane, si sfidano in una doppia manche. Le prime 10 puntate sono sfide “dirette” di andata e ritorno tra due cuochi, che si danno battaglia prima su un piatto tipico di una regione e poi su quello dell’altra, che incoronano un vincitore di puntata. Nelle successive 5 puntate, ritroviamo i vincitori del primo turno che si sfidano in due manches. Nella prima, il concorrente che “gioca in casa” porta un ingrediente tipico della propria regione, al quale i due giudici Esposito e Tomei aggiungono altri ingredienti a sorpresa che si ritrovano spesso in molte ricette tipiche di quella regione. Nella seconda invece, sarà l’avversario a proporre, con le stesse modalità, un ingrediente simbolo della propria regione di appartenenza.

In cinque accedono al terzo turno, mentre il sesto sfidante viene individuato grazie al ripescaggio. Tre puntate nelle quali i cuochi in sfida – nelle due manche di ogni puntata – si contendono la vittoria affrontandosi sui rispettivi migliori ingredienti regionali a loro scelta. Solo in 4 accedono alla semifinale, dove si sfidano in due duelli diretti: ognuno cucina un piatto della propria regione scelto da Esposito e Tomei.

Alla fine, solo in 2 accederanno alla finale. Per aggiudicarsi il titolo di “Miglior Cuoco Regionale d’Italia” i due finalisti dovranno presentare alla giuria un menu regionale di due portate, che sappia valorizzare al meglio la tradizione e le materie prime del proprio territorio.

Cuochi d’Italia – prodotto da DRY MEDIA per TV8 – andrà in onda da lunedì 15 gennaio alle 19.30 per 20 puntate e, così come le più accese sfide sportive, scatenerà le tifoserie delle regioni avversarie in gara. Per tutti la propria cucina è la migliore, ma quale sarà davvero la regina gastronomica tra le regioni d’Italia in questa seconda stagione?

Cuochi d’Italia è scritto da Nicola Lorusso, Monia Palazzo, Luana Picardi e Luca Derienzo. La regia è di Gianni Monfredini, consulenza registica Lele Biscussi.