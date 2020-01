D’Alessio-Tatangelo verso la rottura. I bookmaker inglesi non hanno dubbi...

Il bookmaker britannico Stanleybet apre subito la Special Bet sulle coppie vip italiane con la maggiore probabilità di non arrivare alla fine dell’anno. Ecco di seguito la top ten delle separazioni vip più papabili, pubblicate su Novella 2000.

In pole position - si legge su www.spotandweb.it - si piazza la coppia formata da Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo, quotati da Stanleybet a 3.00: il cantante napoletano è stato in tv insieme alla Incontrada in “Vent’anni che siamo italiani” e sembra che la bella Anna non abbia preso benissimo la sua esclusione dallo show. Che riaffiorino fantasmi della crisi che li portò qualche anno fa a “mettere in pausa” il loro amore?

Seguono tre coppie bancate a 8.00.

Giulia de Lellis e Andrea Iannone: pare che la causa della crisi sia il fatto che la bella influencer faccia fatica a dimenticare il suo ex, Andrea Damante, e la cosa darebbe parecchio fastidio al pilota della MotoGP. E lui si consolerebbe allora con Diletta Leotta? Staremo a vedere…

Andrea Damante ritorna come terzo incomodo per un’altra coppia che sembrava invece aver ritrovato la serenità: Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Ci sarebbe infatti un presunto flirt dell’argentina con l’ex tronista a mettere in crisi la reunion con il ballerino.

Ci sono poi Wanda Nara e Mauro Icardi: qui a metterci lo zampino sarebbe la lontananza e alcune frasi sibilline di lei sempre su Instagram, in cui fa capire che non si muore per amore. Lei è sempre più impegnata a Milano per lavoro mentre il calciatore è quasi stabilmente a Parigi…

A quota 12.00 troviamo Elodie e Marracash: video musicali e tanti post romantici sui social li danno molto affiatati. Sembra però che il rapper non abbia gradito alcuni degli ultimi spot della sua compagna, in cui lei appare in completi intimi che poco lasciano all’immaginazione. La gelosia potrebbe mettere fine al rapporto.

Avevamo lasciato Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini a una possibile data di matrimonio… ora invece spuntano tra i possibili separati entro fine 2020, dati a 15.00 dagli allibratori d’Oltremanica. La data del matrimonio non è mai arrivata e, nonostante la convivenza, sembra che non tutto sia proprio ok, complici alcuni scatti abbastanza osé della bella attrice.

Anche Claudio Santamaria e Francesca Barra sono in lavagna a 15.00: l’attore e la giornalista si sono sposati addirittura due volte ma, nonostante questo, i bookie britannici provano a quotarli soprattutto perché non si fidano di tutte le parole piene di passione e di carinerie che i due si dicono ufficialmente. Verità o apparenza?

Passiamo ad Alessia Marcuzzi e Paolo calabresi Marconi, bancati a 20.00: poco tempo fa un silenzio inconsueto sui social, da parte di entrambi, ha destato diversi sospetti, poi fugati, in parte, da una cena postata insieme alla “zia” Mara Venier. Lì sembrava che tutto fosse a posto. Possiamo stare tranquilli? Si accettano scommesse…

Altra big della tv in classifica, Michelle Hunziker, data a 20.00 col marito Tomaso Trussardi: a far preoccupare e allarmare sono stati alcuni litigi abbastanza plateali tra i due in strada, conditi con alcune testimonianze di gelosia da entrambe le parti che sembrano minare un po’ il rapporto tra i due.

Chiudono, a 25.00, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: anche per loro, insieme dal “Grande Fratello Vip” del 2017, si aspetta la data del matrimonio ma, all’improvviso, uno dei due potrebbe arrivare a distrarsi (più lui che lei…). Ignazio e Cecilia continuano a dirsi in totale sintonia, ma qualcosa potrebbe rompersi. Separati nel 2020…?