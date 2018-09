D'Urso-Venier, che barba, che noia! La donna barbuta contro Al Bano e Romina

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 30 settembre 2018 vedranno nel pomeriggio il rinnovarsi della sfida tra la Domenica In di Mara Venier e la Domenica Live di Barbara D'Urso.

Le prime due puntate hanno visto la bionda conduttrice del programma di Rai 1 vincere contro la contendente di Canale 5, che - tuttavia - potrebbe rifarsi nella terza tappa del contenzioso tutto al femminile, complici gli approfondimenti di Temptation Island Vip e del Grande Fratello Vip, che ha riaperto le porte della casa più spiata d'Italia lunedì scorso.

Nella puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ospiterà nel suo salotto l'ex amore Renzo Arbore, da sempre garanzia di share, e - di nuovo? - l'ennesima puntata delle vicissitudini dei Carrisi con la presenza in studio di Al Bano e Romina Power, dei quali si ripercorrerà per la miliardesima volta la storia sentimentalmente travagliata. Una telenovela infinita spalmata trasversalmente nei due contenitori domenicali e ormai venuta a noia, anche se gli ascolti sembrano dire il contrario. Ma per quanto ancora? Possibile che il pubblico televisivo domenicale non meriti altro?

E per citare il leitmotiv di Sandra Mondaini, se a Domenica In va di scena la noia, Domenica Live risponde con la "barba". Già, perché Barbara D'Urso (nomen omen, in questo caso) ospiterà Harnaam Kaur, modella britannica sofferente della sindrome dell'ovaio policistico che le causa una crescita eccessiva di una folta peluria sul volto, sulle braccia e sul petto.

La giovane Kaur, 27 anni, è entrata nel Guinness dei Primati come più giovane donna barbuta del mondo ed è paladina di molte cause contro il bullismo (che ha sofferto e soffre in prima persona). Speriamo dunque che l'ospitata della coraggiosa modella sia un pretesto per propugnare la nobile causa della lotta alle discriminazioni e agli abusi sul "diverso" e non un espediente alla "Barnum" per alzare lo share.