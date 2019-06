Da Ballando a Carlo D'Inghilterra, Milly Carlucci diventa Madrina di Cultura

Appena terminati i fasti di una strabiliante stagione di Ballando con le Stelle, con ascolti altissimi che hanno visto Rai1 tornare a trionfare il sabato sera, Milly Carlucci non va in vacanza ma si lancia in una nuova avventura dimostrando ancora una volta tutta la sua versatilità professionale.

Dal 6 giugno scorso, infatti, Milly è al timone di un nuovo programma in onda su Rai5, che sposa i meccanismi del talent show con la Cultura, quella vera. Il Sogno del Podio, questo il titolo del programma, vede protagonisti venti giovani direttori d’orchestra - di un'età compresa fra i 18 e i 30 anni - selezionati per accedere nientemeno che alla prestigiosa London Symphony Orchestra. Le quattro puntate previste si focalizzeranno su sogni, emozioni e duro impegno dei ragazzi scelti, che da venti resteranno via via solo tre per poi decretare il vincitore assoluto che avrà la fortuna di affiancare come assistente, per un anno, il direttore della London Symphony Orchestra.

Il Sogno del Podio, registrato a Londra nello scorso novembre 2018, e scritto da Milly e dalla sorella Anna Carlucci, assieme a Maddalena De Panfilis e Andrea Quartarone, prende l'abbrivio dall’edizione 2018 della Donatella Flick LSO Conducting Competition, concorso biennale creato da Donatella Flick nel 1990 e patrocinato dal principe Carlo d’Inghilterra, che premierà personalmente il vincitore.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, i candidati provengono dalle più svariate estrazioni sociali, anche quelle più umili, e Milly Carlucci è particolarmente orgogliosa di poter aiutarli a fare carriera in un mondo che appare rarefatto ed etereo, e che invece richiede sacrifici costosissimi alle famiglie oltre che ai ragazzi stessi. Ai quali Il Sogno del Podio e la conduttrice intendono offrire una visibilità televisiva, anche nel caso in cui non dovessero arrivare in finale o vincere la competizione.

La prima puntata del programma ha riportato ottimi ascolti relativamente alle aspettative di rete di Rai5, e già si pensa di replicarlo su Rai3. Frattanto, da Ballando con le Stelle a Carlo D'Inghilterra, la MIlly nazionale continua a mettere l'anima in tutte le sue avventure professionali e a studiare, studiare e ancora studiare, come ha fatto per Il Sogno del Podio, imparando tutti i segreti del magico e perlopiù sconosciuto mondo dei direttori d'orchestra.

Appuntamento quindi a questa sera, 13 giugno, su Rai5 alle 21,15 con Milly Carlucci e ai suoi giovani di belle speranze, tra i quali potrebbe esserci il nuovo Riccardo Muti, il nuovo Claudio Abbado, il nuovo Herbert Von Karajan o il nuovo Lorin Maazel. Noi intanto mettiamoci avanti e seguiamone i primi passi assieme a Milly.