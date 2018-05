Da Made in Sud con furore: Marco Capretti spopola con il suo show teatrale

Made in Sud lo ha reso un volto popolare e, direttamente dal seguitissimo programma di Rai2, il comico romano Marco Capretti approderà dal 3 al 6 maggio al Teatro Tirso de Molina di Roma per un one man show tutto da ridere. Una pièce esilrante, ma caratterizzata anche di spunti riflessioni e di momenti di emozione.

«Un comico spesso è anche un sognatore. E chi meglio di un sognatore può raccontare la notte e il mondo dei sogni?» dichiara Marco Capretti presentando il suo nuovo spettacolo dal titolo Quando tutti dormono. Scritto in collaborazione con Gianluca Irti e Fabrizio Nardi (che firma anche la regia), lo spettacolo di Capretti affronta il momento in cui ci spogliamo dei nostri abiti, ma anche delle nostre difese.

«Possiamo definirla un’analisi comica del momento più intimo e rilassante del nostro vivere, che è la notte», premette Capretti, che racconta di come lo spunto gli sia arrivato con la paternità. «Da quando sono diventato papà, anche i miei sogni sono cambiati. Sono ristretti perché dormo di meno. E sono rivolti alla mia bambina di un anno. Per esempio, una notte, ho sognato lei che mi diceva: “Papà, adesso basta. Non mi puoi trattenere, vado a vivere da sola. E io le ho detto: non ti sembra un po’ presto a 43 anni?”». Uno spettacolo davvero «per tutti», sottolinea il comico romano: «Per chi sogna a occhi aperti, per chi sogna a occhi chiusi e per chi la mattina dopo ha dimenticato quello che ha sognato».

“Quando tutti dormono”, leggiamo sul comunicato stampa, è uno spettacolo che si propone di analizzare i semplici dubbi giornalieri con il filtro etereo dei sogni affinché i problemi risultino più piccoli, meno importanti e sicuramente più comici. Attraverso ricordi autobiografici (nel quale ogni spettatore potrà riconoscersi), gag e battute fulminanti, lo show accompagna lo spettatore in una piacevole avventura, perché se è vero che la notte porta consiglio, allora il consiglio di Capretti è quello “di riderci su”.

Quando tutti dormono, di e con Marco Capretti, per la regia di Fabrizio Nardi, sarà dunque in scena a Roma al Teatro Tirso de Molina da giovedì 3 a domenica 6 maggio.