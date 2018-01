Dance Dance Dance 2: Valentina Pegorer e Luca Marin eliminati

"Quando vivi questo genere di esperienze, si crea una famiglia, perchè tutti i giorni ti vedi ti confronti parli e quando finisce è un peccato", cosi Valentina Pegorer in coppia con Luca Marin commenta nel backstage di Dance Dance Dance, l'eliminazione avvenuta durante la puntata di ieri sera andata in onda su FoxLife ( in onda in chiaro venerdì su Tv8).

Valentina e Luca, dopo aver lottato fino alla fine scontrandosi al dance off con la coppia formata da Robera Ruiu e Tommaso Zorzi, riproponendo Hung Up di Madonna, non sono riusciti a convincere la giuria composta da Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Deborah Lettieri e Daniel Ezralow, sebbene i giudici abbiano sottolineato come entrambe le performance siano state caratterizzate da diversi errori.

Restano dunque sette coppie ancora in gara l'appuntamento con Dance Dance Dance è per mercoledì alle 21.10 su FoxLife (Sky,114).