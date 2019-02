DanHila, la cantante italiana che ha stregato lo scopritore di Amy Winehouse

Life's a River è il suo nuovo album. E se "la vita è un fiume" come ci suggerisce il titolo della sua ultima fatica discografica, Danila Mazzei in arte DanHila è un fiume in piena, una forza della natura pervasa da una vulcanica energia interiore veicolata da una voce poderosa e al tempo stesso suadente che ha stregato lo scopritore e mentore di Amy Winehouse, fra tutti.

Dopo il successo del primo album White Fly, "mosca bianca" come lei stessa lo è, DanHila si è dedicata anima e corpo alla realizzazione del progetto Life's a River che rappresenta una sorta di manifesto personale e artistico. "La mia missione è quella di esplorare e comprendere la vera essenza dell'anima" dichiara la cantante. "Attraverso viaggi, lingue e musica aspiro a raggiungere il maggior numero possibile di cuori umani, in tutto il mondo, portando energia positiva e amore. Lo faccio creando musica e testi che ispirano il linguaggio universale della vita. I miei viaggi in giro per il mondo" prosegue, "mi hanno messa in contatto con ogni genere di persone con diverse problematiche: dipendenza da droghe, povertà, abuso di minori, malattie. I miei album sono dedicati a loro e anche a chi si mette altruisticamente al servizio degli altri in tutto il mondo."

Una missione spirituale quella di DanHila che si riverbera nelle sue canzoni, canzoni che hanno conquistato Bobby Stix, al secolo Robert Altman, produttore di Life's a River assieme al padre John Altman, scopritore del talento di Amy Winehouse, ma che vanta collaborazioni di massimo livello musicale con nomi quali Eric Clapton, Jimmy Page, Jimi Hendrix e Van Morrison, solo per citarne alcuni. L'album, inciso negli storici studi di Abbey Road a Londra, in collaborazione con il compositore e cantante Enzo Ferrari, è per la precisione un EP con cinque brani che abbinano sonortà lussureggianti e sofisticate con suggestioni funky e groove. Un connubio che rende le canzoni profonde ma al tempo stesso di facile ascolto; un connubio che rispecchia perfettamente la sfaccettata personalità di DanHila, che ha arricchito la sua estroversa "napoletanità" con una dimensione interiore più eterea e rarefatta, un mix fra una bella e talentuosa interprete italiana e una creatura preraffaelita.



DanHila con il produttore discografico John Altman, mentore di Amy Winehouse

L'EP Life's a River è un concept album che vuole illustrare la filosofia di vita di DanHila, secondo la quale apparteniamo tutti allo stesso viaggio chiamato "Vita". Un viaggio che ricorda lo scorrere dell'acqua di un fiume, che ci trasporta con la corrente verso le varie tappe della nostra esistenza, il cui elemento fondamentale è ovviamente l'amore. Così come risulta soggiogante il cimento di nuotare controcorrente, mettersi contro al fiume della vita finisce per sopraffarci. Secondo DanHila, invece, bisogna lasciarci trasportare dalla corrente con atteggiamento positivo e propositivo, senza paure, cogliendo il fiore di ogni giorno.

Un messaggio di ampio respiro spirtuale veicolato magistralmente nei cinque brani, Life's a River, Miracle, Romance, Out of Control, Young Fighter, che si susseguono suadenti come un corso d'acqua, impetuosi e al tempo stesso confortanti come il cullante sciabordio dell'acqua sulle rive. Il disco è impreziosito dalle performance di Alex Bailey al basso e alla batteria; di Grzech Piotrowski al sassofono; David Baco alla tromba; Gregory Privat al pianoforte a coda; Cameron Bloomfield e del cantante Shar White, cantante (che ha collaborato con Eric Clapton, Annie Lennox, Joss Stone). Inoltre, il talento straordinario del chitarrista Michael Landau si sente particolarmente nella canzone Miracle, masterizzata come gli altri brani da Frank Arkwright, tecnico del suono di Paul McCartney e degli Oasis.



La squadra tecnica e artistica di Life's A River

Scegliendo di voltare le spalle a facili scorciatoie quali i talent show come X-Factor e The Voice che la volevano ardentemente, DanHila ha preferito investire sulla qualità tecnica e sul genio artistico indiscusso di una squadra di altissimo livello, in grado di rispondere alle esigenze di una cantante versatile e fuori dal comune, una "mosca bianca" che si libra leggiadra sul fiume della vita con le ali del talento e della passione che l'animano e che risuonano nelle corde della sua anima, diapason dei suoni dell'universo e dell'eterno mistero della vita. Non è un caso che colui che intuì per primo l'unicità di Amy Winehouse si sia "innamorato" del fenomeno DanHila.