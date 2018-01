Daniele Bossari: "Ho fotografato un fantasma. E sull'Isola di Bali…"

“Un fantasma? Io l’ho visto”. Daniele Bossari racconta la sua esperienza ai microfoni di Affaritaliani.it.

Lui che sarà opinionista a un’Isola dei Famosi 2018 che parte proprio all’insegna dei misteri (vedi la leggenda della donna fantasma a cavallo sulle spiagge dell’Honduras).

E chi meglio di lui, presentatore di Mistero, può parlarne?

Di più: “Ho anche una foto”, aggiunge Bossari.

“Questa l’ho fatta io durante una puntata di Mistero – spiega il vincitore del Grande Fratello Vip 2 – con una telecamera apposta. Siamo a Trezzo D’Adda in un castello meraviglioso”

E ce la mostra…





Che sensazione hai avuto in quel momento?

“Brividi totali. Questa era la prima volta che riuscivo a immortalare qualcosa. In realtà poi l’ho vissuta anche su di me. Quindi io non ho dubbi”

Hai avuto varie esperienze?

“Sì. Ma una in particolare. Molto forte, sull’isola di Bali. E posso solo dire che … non ho più dubbi”