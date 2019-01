Dark Polo Gang, nuovo singolo 'Gang Shit'

Esce venerdì 1 febbraio “GANG SHIT”, il nuovo singolo della Dark Polo Gang feat. Capo Plaza. “GANG SHIT” è disponibile da oggi per il pre-order su iTunes e il presave su Spotify.

Il brano segue il successo di “Cambiare Adesso”, disco di platino che ad oggi conta 28 milioni di stream su Spotify dove, dopo 5 mesi dalla pubblicazione, è ancora nella Top10 dei brani più ascoltati in Italia confermando la supremazia della DARK POLO GANG nella scena italiana.

“GANG SHIT” feat. Capo Plaza si erge a manifesto della Gang e unisce il caratteristico linguaggio disruptive e senza filtri del trio romano al flow inconfondibile di Capo Plaza, il tutto prodotto da Sick Luke e AVA.

La Dark Polo Gang è in arrivo con un tour che li vedrà protagonisti sui palchi dei più importanti club d’Italia. Lo show sarà l’occasione per divertirsi e ballare a suon di trap con i loro più importanti successi tratti dall’ultimo album, già certificato Oro, “TRAP LOVERS” (Virgin Records/Universal Music Italia) e dai precedenti lavori. Il live sarà arricchito da molti ospiti come Mambolosco (Milano), Samuel Heron (Milano, Nonantola), Enzo Dong (Milano, Venaria Reale) e Gianni Bismark (Milano).

Il tour, presentato da Vivo Concerti, toccherà le seguenti tappe italiane:

Sabato 9 febbraio 2019 || Milano @ Fabrique

Sabato 23 febbraio 2019 || Firenze @ Viper Theatre

Venerdì 8 marzo 2019 || Venaria Reale @ Teatro della Concordia

Venerdì 15 marzo 2019 || Roma @ Atlantico

Sabato 23 marzo 2019 || Nonantola (Mo) @ Vox Club

La Dark Polo Gang è un collettivo trap italiano, nato a Roma nel 2014 composto da Dark Wayne/Wayne Santana (Umberto Violo), Tony Effe (Nicolò Rapisarda), Dark Pyrex/Prynce Pyrex (Dylan Thomas Cerulli). I componenti del gruppo si conoscono fin dall’infanzia essendo cresciuti negli stessi quartieri romani e iniziano a fare rap per divertimento, fino ad iniziare a produrre seriamente dei brani insieme all'amico e producer Sick Luke. Sotto una velata autoironia, il nucleo dei testi cantati dal gruppo è costituito da una critica al rap moderno, definito ormai accessibile a tutti e dal riferimento alla globalizzazione e alla necessità di adattarsi alle sue regole per guadagnare e diventare celebre, da sempre unico obiettivo del gruppo. La Dark Polo Gang è nota per essere arrivata alla ribalta senza l'aiuto e l'appoggio di una major, avendo prodotto tracce musicali e video-clip in maniera autonoma. Si appoggiano a un'emergente etichetta discografica indipendente chiamata Triplosette Entertainment, i cui fondatori altro non sono che i membri stessi della Gang, amici di lunga data. Il 13 aprile 2018 esce il brano “Plug Walk” di Rich The Kid, a cui la Dark Polo Gang partecipa per la versione italiana. Venerdì 11 maggio 2018 esce il singolo “British”, che viene certificato in poco tempo disco di platino. Il 28 settembre 2018 viene pubblicato il primo album distribuito dall’etichetta discografica Virgin Records/Universal Music Italia, “Trap Lovers”, certificato disco d’oro, che dopo solo una settimana dall’uscita, raggiunge il primo posto degli album più venduti secondo la classifica FIMI/GfK. Il singolo estratto, “Cambiare Adesso”, ottiene il disco di platino. Nel 2018 partecipano come giudici alla nuova edizione dello StraFactor, insieme a Elio e Pupo.