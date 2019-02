David Di Donatello, lo sfavillante gala del cinema su Rai1 con Carlo Conti

Carlo Conti torna alle redini della cerimonia di premiazione dei David di Donatello, precisamente la 64ma edizione. Come l'anno scorso, la serata evento sarà trasmessa da Rai1 in prime time, come annunciato in un'affollatissima conferenza stampa alla quale, oltre al conduttore tornato da una vacanza alle Maldive più abbronzato che mai, hanno partecipato, fra gli altri, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis e Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano).

Teresa De Santis è apparsa particolarmente orgogliosa di ospitare su Rai1 il "gala" che premia le eccellenze cinematografiche italiane e straniere, mentre Carlo Conti - incalzato dai giornalisti sul Festival di Sanremo 2019 - ha risposto simpaticamente (e con una certa diplomazia) di essere stato all'estero durante la messa in onda della kermesse canora, e di non sapere nulla delle polemiche.

Gag a parte, l'anno scorso la serata del David, trasmessa il 21 marzo, conquistò in prime time 3.012.000 spettatori pari al 14.3% di share, battendo la concorrenza. La macchina della celebrazione di quest'anno, ancor più imponente di quella dell'anno scorso, promette uno show ancor più sfavillante e dai potenziali risultati ancor più lusinghieri.