davide van de sfroos: 4 date esclusive del "tour de nocc"

dopo il successo del tour estivo

DAVIDE VAN DE SFROOS

A GRANDE RICHIESTA 4 DATE ESCLUSIVE DEL

“TOUR DE NOCC”

8 novembre al Teatro Galleria di LEGNANO (MI)

9 novembre al Teatro Trivulzio di MELZO (MI)

15 novembre all’Auditorium Tiziano Zalli di LODI

21 novembre al Cinema Teatro Manzoni di BUSTO ARSIZIO (VA)

Dopo la conclusione del tour estivo che ha riscontrato un incredibile successo di pubblico e critica, a grande richiesta torna a novembre con 4 date esclusive del “TOUR DE NOCC”, il tour teatrale del cantautore e scrittore DAVIDE VAN DE SFROOS.

L’artista sarà in concerto l’8 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI), il 9 novembre al Teatro Trivulzio di Melzo (MI), il 15 novembre all’Auditorium Tiziano Zalli di Lodi e il 21 novembre al Cinema Teatro Manzoni di Busto Arsizio (VA).

Davide Van De Sfroos in via del tutto eccezionale, e per sole 4 date prima di una pausa per lavorare su alcuni progetti paralleli, torna riproponendo al pubblico l’atmosfera notturna, intima e confidenziale del “TOUR DE NOCC”.

Uno spettacolo unico in cui l’artista eseguirà i brani più famosi del suo repertorio in versioni rivisitate e ballate inedite ricreando un perfetto dialogo fra la sua musica e gli spettatori.

I concerti saranno impreziositi dai musicisti Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang).

I biglietti dei concerti sono disponibili sui canali di vendita www.ticketone.it e sui circuiti interni dei teatri, mentre i biglietti per il concerto di Melzo sono disponibili su https://www6.anyticket.it/ Anyticket/Default.aspx? partner=TRIV .