De Andrè -Dalla-Battisti: Rai1 mostra i muscoli con la cultura

L’idea di inseguire la cultura non è affatto un sogno. Su Rai1 è realtà. Ed avviene da tempo: qualche mese fa Ulisse, il programma di Alberto Angela, ha battuto Amici celebrities di Maria De Filippi. Ed è bastato questo per sondare il palato (fine) dei telespettatori. Cosi, la direttrice Teresa De Santis (che sta inanellando un successo dopo l’altro dal daytime, ai game, passando le fiction) ha annunciato il grande evento per la rete ammiraglia: tre serate dedicate ai grandi cantautori. Stiamo parlando di De Andrè, Dalla e Battisti. Una sperimentazione, con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero alla conduzione dall’Auditorium di Napoli, che potrebbe proseguire nel solco della strada già intrapresa da Rai1.

Appuntamento per sabato 16 novembre, in prima serata, con la puntata numero uno. Parola d’ordine: musica e cultura. Ma anche emozioni e ricordi. Tutto questo per raccontare il Paese. E stavolta a Rai1 non sembrano interessare le sanguinarie battaglie di share: la Rete di Teresa De Santis vuole, come il servizio pubblico richiede, fare e divulgare cultura. Anche attraverso la musica, rispolverando quell’antica tradizione dei cantautori. Tutta italiana, che fonda le radici con i trovatori medievali. Ma di tempo ne è passato. Secondo ultimissime indiscrezioni, la grande Ornella Vanoni - già annunciata tra i super ospiti - canterà una cover di De Andrè. Una gola profonda parla di un brano famoso, tra i più amati del cantautore genovese.