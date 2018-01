Deep State, la serie tv spy arriva in Italia (su Fox). Ecco il trailer

Un breve video che parla di un omicidio su commissione anticipa DEEP STATE, la nuova serie FOX che affronterà il delicato tema dei segreti di Stato e degli “affari sporchi” dietro alle guerre internazionali. Protagonista del primo teaser e della serie, Mark Strong (Kingsman, Sherlock Holmes, La Talpa), nel ruolo di Max Easton, agente dei servizi segreti abituato a portare a termine missioni ad alto rischio. Nel teaser Max Easton racconta di aver dovuto uccidere uno scienziato del governo britannico, ispettore nella guerra in Iraq.

L'agente Easton aveva abbandonato la carriera dell'agente segreto ma è costretto a riprendere il proprio ruolo per vendicare la morte del figlio. La serie si ispira a tanti classici dello spionaggio, dalla saga di 007 a quella più recente di Jason Bourne ma anche a film come Syriana. La narrazione vuole fare luce sui retroscena economici di un evento tragico come una guerra internazionale nonché sui segreti governativi che celano verità inconfessabili.

Deep State è una serie in 8 episodi girata fra Inghilterra, Francia, Libano, Iraq e Marocco. Sarà distribuita contemporaneamente in più di 50 paesi e arriverà in Italia in primavera, in esclusiva su FOX.