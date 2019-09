Demi Moore choc:venduta dalla madre per 500 dollari e rapporto a 3 con Kutcher

Demi Moore choc: violentata a 15 anni, la madre l’aveva venduta per 500 dollari

Uscirà oggi “Inside Out”, l’autobiografia di Demi Moore in cui emergono rivelazioni scioccanti sul doloroso passato dell’attrice. Dopo aver raccontato di essere stata abusata quando aveva 15 anni, la Moore aggiunge un dettaglio drammatico a quella vicenda. Dietro all’unione con quell’aggressore, c’era la madre. Parla poi del rapporto a tre che ha accettato di avere quando era fidanzata con Ashton Kutcher.

Demi Moore, venduta dalla madre per 500 dollari ad un uomo che la violentò

All’età di 56 anni, Demi Moore ha deciso di raccontare tutta la verità sul suo doloroso passato, un passato che inevitabilmente condizionato la sua vita. Il libro inizia con un evento tragico, un tentativo di suicidio della madre alcolizzata, in cui l’attrice ha avuto un ruolo fondamentale.

“Ricordo di aver usato le mie piccole dita di bambina per cercare di tirare via le pillole che aveva ingoiato, mentre mio padre le teneva la bocca aperta e mi spiegava cosa fare”. Demi Moore era adolescente, ma aveva già vissuto altri momenti tragici.

La madre era infatti solita portarla nei locali per fare in modo che gli uomini la notassero. Una sera però l’attrice fu violentata. Aveva solo 15 anni e dopo l’abuso l'aggressore le chiese cosa provava ad essere stata venduta per 500 dollari. Demi Moore ha affermato di non aver mai creduto a quelle parole: “Penso, nel profondo del mio cuore, di no. Non credo che sia stata una transazione così semplice. Ma comunque gli ha dato il via libera e mi ha messo in pericolo”.

Demi Moore choc: un rapporto a tre con Ashton Kutcher per salvare il matrimonio

Nel libro Demi Moore racconta anche episodi particolari, anch'essi dolorosi, della sua relazione con Ashton Kutcher, più giovane di lei di 15 anni. I due attori si sono sposati nel 2005 ed il matrimonio è andato avanti fino al 2011. Dopo un aborto spontaneo, avvenuto poco dopo il loro incontro, il loro rapporto aveva iniziato a precipitare. Per salvarlo, Demi Moore ha accettato un rapporto a tre.

“È stato un errore. Volevo solo mostrargli quanto io possa essere fantastica e divertente” ha spiegato l’attrice, rivelando però che da quel momento in poi i tradimenti da parte del marito sono diventati sistematici, fino al divorzio.